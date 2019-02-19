Устюгов, Большунов, Ретивых и Мальцев выступят в спринте на ЧМ по лыжным гонкам

Определён состав сборной России по лыжным гонкам на спринтерские гонки на чемпионате мира в Зеефельде.



За мужскую сборную выступят двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, четырёхкратный олимпийский призёр Александр Большунов, а также Глеб Ретивых и Артём Мальцев.



Женскую команду представят олимпийские призёры Наталья Непряева и Юлия Белорукова, а также Наталья Матвеева и Елена Соболева.

Мужской и женский спринт пройдут 21 февраля, в этих гонках лыжники разыграют первые медали чемпионата мира в Зеефельде.

На чемпионате мира пройдёт 12 гонок, турнир завершится 3 марта.

В состав мужской сборной на ЧМ вошли Евгений Белов, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Андрей Собакарёв, Денис Спицов, Сергей Устюгов и Алексей Червоткин.



Женскую команду на чемпионате мира представят Татьяна Алёшина, Аида Баязитова, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова и Елена Соболева.