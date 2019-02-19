Тутберидзе — о Дэвис и Смолкине: для меня эта пара — победители финала КР

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала итоги соревнований юниорских танцевальных пар в финале Кубка России в Великом Новгороде.



16-летняя дочь Тутберидзе Диана Дэвис в паре с 19-летним Глебом Смолкиным заняли второе место.

«Для меня эта пара — абсолютные победители финала Кубка России. Победители без вопросов», — написала Тутберидзе в своём «инстаграме» под фото с Дэвис и Смолкиным.

В соревнованиях юниоров победу одержали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, набравшие 163,54 балла. Результат Дэвис и Смолкина — 163,36 балла. Третьими стали Софья Камышанова и Дмитрий Бовин (147,98).

Финал Кубка России завершится 22 февраля.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Этери Тутберидзе.