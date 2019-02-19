Пепелева и Плешков лидируют после короткой программы в финале Кубка России

Алина Пепелева и Роман Плешков лидируют в соревнованиях спортивных пар в финале Кубка России по фигурному катанию после короткой программы. Финал проходит в Великом Новгороде.

Результат Пепелевой и Плешкова — 66,11 балла.

Произвольные программы спортсмены покажут завтра, 20 февраля. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Финал Кубка России. Великий Новгород



Спортивные пары. Короткая программа



1. Алина Пепелева – Роман Плешков – 66,11

2. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов – 65,84

3. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот – 62,71

4. Александра Кошевая – Дмитрий Бушланов – 57,64

5. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов – 55,76

6. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 51,61

7. Василиса Озерова – Максим Бобров – 42,66