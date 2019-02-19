Пепелева и Плешков лидируют после короткой программы в финале Кубка России

Алина Пепелева и Роман Плешков лидируют в соревнованиях спортивных пар в финале Кубка России по фигурному катанию после короткой программы. Финал проходит в Великом Новгороде.
Результат Пепелевой и Плешкова — 66,11 балла.
Произвольные программы спортсмены покажут завтра, 20 февраля. Начало — в 17:30 по московскому времени.
Финал Кубка России. Великий Новгород
Спортивные пары. Короткая программа
1. Алина Пепелева – Роман Плешков – 66,11
2. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов – 65,84
3. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот – 62,71
4. Александра Кошевая – Дмитрий Бушланов – 57,64
5. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов – 55,76
6. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 51,61
7. Василиса Озерова – Максим Бобров – 42,66
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