Елисеев первым из россиян стартует в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону

Сегодня, 20 февраля, в Раубичах (Беларусь) стартует чемпионат Европы по биатлону. В 16:00 мск начнётся мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами.

Первым из россиян в гонку отправится Матвей Елисеев, получивший второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Дмитрий Малышко (17-й), Антон Бабиков (20-й), Максим Цветков (51-й), Семён Сучилов (94-й), Никита Поршнев (100-й).

Всего для участия в гонке заявлены 109 человек, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

В состав мужской сборной России на чемпионат Европы также вошёл Александр Логинов, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира.

В рамках чемпионата Европы также пройдут смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования.