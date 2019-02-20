Морозова не выступит в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону в Раубичах

Сегодня, 20 февраля, в Раубичах (Беларусь) стартует чемпионат Европы по биатлону. В 19:30 мск начнётся женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.



Первой из россиянок в гонку отправится Светлана Миронова, получившая второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Евгения Павлова (26-й), Виктория Сливко (32-й), Ирина Старых (40-й), Наталья Гербулова (48-й), Екатерина Юрлова-Перхт (73-й).



Всего для участия в индивидуальной гонке заявлены 86 человек, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.



В состав женской сборной России на чемпионат Европы также вошла Анастасия Морозова, но в заявку на гонку она не попала.



В рамках чемпионата Европы также пройдут смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования.

Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы в Раубичах