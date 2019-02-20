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Брагин: в этом сезоне Волкову ходом вообще непросто

Брагин: в этом сезоне Волкову ходом вообще непросто
Другие / Биатлон

Тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону Владимир Брагин оценил форму олимпийского чемпиона Алексея Волкова, который в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка России в Тюмени занял 16-е место.

«В этом сезоне ему ходом вообще непросто. Но сейчас Алексей ещё и работает по индивидуальной программе, прилично загружен. Акцент – на подготовку к чемпионату России. Так что здесь, возможно он несколько тяжеловато смотрится», — приводит слова Брагина «Тюменская арена».

Волков также является чемпионом мира 2017 года в эстафете, семикратным чемпионом Европы.

Победу в мужской спринтерской гонке одержал Пётр Пащенко. Второе место занял Игорь Малиновский. Третий результат продемонстрировал Алексей Корнев.

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