Брагин: в этом сезоне Волкову ходом вообще непросто

Тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону Владимир Брагин оценил форму олимпийского чемпиона Алексея Волкова, который в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка России в Тюмени занял 16-е место.



«В этом сезоне ему ходом вообще непросто. Но сейчас Алексей ещё и работает по индивидуальной программе, прилично загружен. Акцент – на подготовку к чемпионату России. Так что здесь, возможно он несколько тяжеловато смотрится», — приводит слова Брагина «Тюменская арена».

Волков также является чемпионом мира 2017 года в эстафете, семикратным чемпионом Европы.



Победу в мужской спринтерской гонке одержал Пётр Пащенко. Второе место занял Игорь Малиновский. Третий результат продемонстрировал Алексей Корнев.

Волков: на рубеже пришлось выковыривать патрон из обоймы