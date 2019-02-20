Хованцев: подключим к сбору Поварницына, который поедет на чемпионат мира

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал отсутствие Евгения Гараничева в составе команды на чемпионат Европы в Раубичах (Беларусь), который стартует сегодня, 20 февраля, а также рассказал о формировании состава на чемпионат мира.

«Он и не должен был здесь участвовать. Было озвучено, что он едет на североамериканские этапы Кубка мира для того, чтобы остаться в топ-15 общего зачёта перед началом чемпионата мира, но из-за своего опоздания к старту гонки преследования на этапе в США сам лишил себя этой возможности.

Думаю, ему достаточно разговора со своим личным тренером и специалистами, которые были там. Это неприятный случай.

Североамериканские этапы Кубка мира? Я неоднократно озвучивал своё мнение, которое не меняю. Я против этих этапов. Это очень сложные этапы из-за своих перелётов. Сейчас мы поджаты во времени после возвращения с них, ведь спортсменам нужна адаптация. Плюс любой старт выхолащивает, и сейчас нужно вернуть кондиции, которые необходимы для мирового первенства. У нас после чемпионата Европы будет сбор в Санкт-Петербурге. Мы планируем подключить к нему Александра Поварницына, который поедет на чемпионат мира.

Состав на чемпионат мира до конца европейского первенства объявлять не будем. Я уже сказал, что рассматриваем Поварницына на чемпионат мира. И по окончании сбора в Санкт-Петербурге будет утверждён окончательный состав, кто и на каких дистанциях побежит. Потому что поедут семь человек, а стартовать будут четыре", — цитирует Хованцева «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.