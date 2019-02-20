Главный тренер сборной России назвал биатлонистов, которые точно выступят на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал имена спортсменов, которые точно попадут в состав команды на чемпионат мира.

«Это Александр Логинов, Евгений Гараничев. Хорошие позиции у Матвея Елисеева, у того же Дмитрия Малышко. Из тех, кто был на сборе в Риднау, в нормальном состоянии Максим Цветков и Антон Бабиков. Для них выступление на Европе – шанс. Так что круг не такой большой, который был на отборе в Контиолахти.

У Александра Логинова есть личный тренер. Моё мнение было таким, что ему вместо этого старта на Европе лучше было готовиться в Санкт-Петербурге до нашего приезда. У него напряжённый сезон. Он перед собой ставит высокие задачи. Он же не работает по принципу «эта гонка не важна, можно успокоиться». Он в каждой гонке бьётся до конца, даже если получает много штрафных кругов. Он не настолько зациклен на том, чтобы остаться вторым в общем зачёте. Александр прежде всего очень хочет утвердиться на позиции одного из лидеров мирового биатлона", — цитирует Хованцева «Р-Спорт».

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.