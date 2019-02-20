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Туктамышева сменила имидж перед финалом Кубка России по фигурному катанию

Туктамышева сменила имидж перед финалом Кубка России по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева в преддверии старта в финале Кубка России в Великом Новгороде опубликовала фото в своём «инстаграме». Спортсменка предстала в новом имидже.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

Соперницами Туктамышевой в борьбе за путёвку на чемпионат мира в Сайтаме (Япония) станут двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, Станислава Константинова, Алёна Леонова и Серафима Саханович. Всего на старт женских соревнований выйдут 12 фигуристок.

Соревнования в Великом Новгороде завершатся 22 февраля.

Туктамышева пропустила чемпионат России по фигурному катанию в Саранске из-за воспаления лёгких. В финале Гран-при в Ванкувере (Канада) Елизавета продемонстрировала третий результат.

Туктамышева поспорит с Медведевой в финале Кубка России за путёвку на ЧМ
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