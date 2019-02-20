Малышко: на чемпионате Европы жду от себя только медали

Олимпийский чемпион, российский биатлонист Дмитрий Малышко поделился ожиданиям от чемпионата Европы, который стартует в Раубичах (Беларусь) сегодня, 20 февраля.

«Чего от себя жду? Только медали, мы готовились серьёзно и будем бороться за каждое место. Этот старт — подводящий к чемпионату мира, когда приезжаешь с высоты, то физическое состояние должно быть хорошим, я надеюсь, что оно таким и будет», — приводит слова Малышко сайт «Матч ТВ».

В первый день чемпионата Европы по биатлону в Раубичах пройдут индивидуальные гонки. Дмитрий Малышко получил 17-й стартовый номер. В гонке также выступят Матвей Елисеев (2-й), Антон Бабиков (20-й), Максим Цветков (51-й), Семён Сучилов (94-й), Никита Поршнев (100-й).