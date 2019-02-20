Фигуристка Галявиева: даже не понимаю, как могла решиться на переезд во Францию

Фигуристка Аделина Галявиева, выступающая в дуэте с французом Луи Тауроном, рассказала, как приняла решение сменить спортивное гражданство.

«Сама я родом из Казани, там и начала заниматься своим видом спорта. Когда перешла из одиночниц в танцы, мне было тяжеловато найти себе партнёра. Пришлось покататься для этого по миру. Сначала переехала в Нижний Новгород, потом перешла под руководство Александра Жулина. В итоге три года провела в Москве.



Дальше поступило предложение из Франции, сказали, что там есть хороший партнёр. Я взяла и уехала. С Лораном Абекассисом мы прокатались 4,5 года, после чего наша пара распалась. Так как Луи на тот момент находился в поиске партнёрши, мы начали кататься.



Почему решила перейти в танцы? Я просто не умела прыгать. Тут всё банально. У большинства танцоров именно такая история, мне кажется. Мне многие танцоры именно такую причину называли. Думаю, что не ошиблась, ведь и конкуренция в женском одиночном катании просто запредельная, я со своими прыжками не смогла бы добиться там высоких результатов.



Когда поступило предложение из Франции, мне было всего 17 лет, я была несовершеннолетней. Это такой нюанс, при котором гораздо тяжелее куда-то уехать, получить длительную визу. Плюс не знала языка: не говорила ни по-французски, ни по-английски. Сейчас даже не понимаю, как могла на такое решиться, это была ещё та авантюра. Я отправилась в страну без своих родителей. Думаю, сейчас не решилась бы на такой шаг.

Когда только-только приехала, была в небольшом шоке. Это ведь была мечта: круассаны, архитектура. Я была просто в восторге. Спустя какое-то время начала понимать, что скучаю по семье, что менталитет местных жителей мне не совсем подходит. Были некоторые трудности из-за незнания языка, но, слава богу, рядом были люди, которые говорили по-русски. Поначалу были некоторые проблемы как раз из-за этого с коммуникацией, но затем я привыкла», — цитирует фигуристку News.ru.