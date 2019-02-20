Пидгрушная: если бы продолжила сезон, мог бы даже случиться летальный исход

Олимпийская чемпионка, украинская биатлонистка Елена Пидгрушная призналась, что решение завершить сезон было принято вовремя. У спортсменки были обнаружены проблемы с сердцем.

«Когда выхожу на максимальные нагрузки, тем более в условиях дополнительного стресса и адреналина во время гонок, это всё ухудшает положение. Именно поэтому поднималась температура, если вспоминать о причинах невыхода на старт в эстафете в Кэнморе. То есть всё было связано, но никто не мог понять, почему это происходило. После обследования все пазлы сошлись. Однако предсказать это было невозможно, ведь это абсолютно нестандартный случай. Вряд ли в украинском биатлоне хотя бы раз было нечто подобное.



Учитывая то, что всё было сделано вовремя, моей жизни и здоровью ничего не угрожает. Если бы я продолжила сезон, последствия могли бы быть катастрофическими, вплоть до инвалидности или даже летального исхода.



Сейчас врачи говорят, что после полного курса лечения необходим отдых на пару месяцев, а дальше – бегай сколько хочешь», – цитирует Пидгрушную Biathlon.com.ua.

Пидгрушная — олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира 2013 года в спринте, пятикратная чемпионка Европы.