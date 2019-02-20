«Финал четырёх» мужского Кубка России по гандболу пройдёт в Чехове

Исполком Федерации гандбола России утвердил место проведения «Финала четырёх» Кубка России среди мужских команд. Соревнования пройдут в Чехове, заявка которого была единственной, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.



В турнире примут участие московский «Спартак», подмосковные «Чеховские медведи», краснодарский СКИФ и волгоградский «Каустик». Полуфиналы Кубка России пройдут 16 марта, а матч за третье место и финал – 17 марта. Действующим обладателем Кубка России являются «Чеховские медведи».



«Финал четырёх» Кубка России среди женских команд пройдёт 30 и 31 марта. В финальный этап соревнований уже вышли «Звезда» и «Лада». Все участники турнира станут известны 6 марта. Действующим обладателем Кубка России среди женщин является «Ростов-Дон».