Кокшаров не будет уволен с поста главного тренера сборной России по гандболу

Исполком Федерации гандбола России признал неудовлетворительным результат мужской сборной России на чемпионате мира 2019 года, который прошёл в Германии и Дании. В матче за 13-е место и Президентский кубок подопечные Эдуарда Кокшарова уступили команде Катара со счётом 28:34.

При этом исполком предложил тренерскому штабу продолжить работу в полном составе с учётом прозвучавших замечаний.

«Я настоял на участии в исполкоме Владимира Максимова, и он очень чётко выступил по этому вопросу, поделился своим мнением по игре команды, чем предопределил очень продуктивную дискуссию», — прокомментировал обсуждение президент ФГР Сергей Шишкарёв.

Шишкарёв также сообщил, что ФГР получила несколько заявок на право проведения «Финала четырёх» женского Кубка России.

«Это приятные хлопоты, потому что уже учитываются дополнительные возможности клубов», — сказал глава федерации.