Легков: может, сборную России по биатлону стоит разбить на мелкие группы

Олимпийский чемпион в лыжной гонке на 50 км, серебряный призёр в эстафете Александр Легков оценил ситуацию в российском биатлоне.



«Есть ребята яркие, тот же Александр Логинов, молодёжь подтягивается. Просто такой смены поколений у них не произошло, больше времени нужно, чтобы молодым включиться, попасть на Кубке мира в призы. Я прекрасно помню: как только первый раз на подиум попал, это так завело! А после 2010 года тем более не хотелось оттуда слезать, жёлтую майку отдавать. Может, им стоит попробовать разбить сборную на мелкие группы, как было у нас, когда я уходил в том же 2010-м. Индивидуальная подготовка всегда мотивирует, доказать, что ты был прав, плюс создавалась правильная конкуренция этих маленьких групп — всё это давало результат. Но это не более чем мысли вслух. Надеюсь, биатлонисты разберутся со своими проблемами, и будет у них прорыв.



Биатлон популярнее лыж? Так было и в мои времена: их показывали по телевидению, нас — нет. Но тут не такого — они хуже, мы лучше. Главное — надо хорошо выступать, основные старты же транслируют. Вот вижу, все уже в Зеефельд поехали, в „Инстаграме“ пишут, мол, «цвет настроения — лыжи», значит, всё будет хорошо. Всё должно быть постепенно, ступенька за ступенькой, и лыжные гонки пройдут этот путь. Их и сейчас любят, но они будут ещё популярнее», — цитирует Легкова «Спорт-экспресс».

Легков занял второе место в любительской биатлонной гонке