Анев: в последний момент решили, что надо бежать на чемпионате Европы в Раубичах

Болгарский биатлонист Красимир Анев, ставший чемпионом Европы в индивидуальной гонке на 20 км, прокомментировал своё выступление.

«Мы в последний момент решили, что надо бежать здесь. Поговорили с федерацией, приняли такое решение, потому что надеемся собрать хорошую смешанную эстафету. Я понимал, что бежать быстро не получается. Стрелял медленно, потому что ветер дул постоянно. Помогло то, что готовился на Бельмекене – там сильный ветер. Я всегда рад приехать в Россию, Беларусь – те государства, которые близки нашей славянской культуре», – заявил Анев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в борьбе за звание чемпиона Европы Анев опередил норвежца Тарьея Бё, допустившего три промаха на последних двух рубежах, на 3,7 секунды.