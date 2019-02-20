Фигуристы Пепелева и Плешков победили в финале Кубка России среди спортивных пар

Москвичи Алина Пепелева и Роман Плешков одержали победу в соревнованиях спортивных пар в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Великом Новгороде.

Второе место заняла ещё одна столичная пара — Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов. Третью строчку пьедестала почёта сохранили за собой Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот из Перми.

Отметим, что в произвольной программе третьими были Богдана Лукашевич и Александр Степанов из Санкт-Петербурга, занявшие в итоге шестое место.

Кубок России среди юниоров выиграли победители юниорского первенства России и юниорского финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Великий Новгород

Спортивные пары

1. Алина Пепелева/Роман Плешков (Москва) — 194,67.

2. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов (Москва) — 188,20.

3. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Пермь) – 178,99.