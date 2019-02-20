Кулижников, Мурашов и Фаткулина выступят на ЧМ в спринтерском многоборье

Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту объявил состав команды на чемпионат мира в спринтерском многоборье, который пройдёт в Херенвене (Нидерланды) с 23 по 24 февраля, сообщает официальный сайт Союза конькобежцев России.

В состав мужской сборной вошли двукратный чемпион турниров Павел Кулижников, действующий чемпион мира на дистанции 500 м Руслан Мурашов, а также двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года Виктор Муштаков.

В женских соревнованиях российскую сборную представят серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года Ольга Фаткулина, а также бронзовые призёры чемпионата мира 2019 года в командном спринте Ангелина Голикова и Дарья Качанова.

Действующими чемпионами мира в спринтерском многоборье являются норвежец Ховар Лорентсен и голландка Йорин тер Морс.