Драчёв: будем делать корректировки в процессе ЧЕ и даже после этапа Кубка IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил о критериях отбора биатлонистов на чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция). По мнению функционера, одним из основных стартов для формирования команды станет чемпионат Европы, который стартовал в Раубичах (Беларусь).

«Старт на чемпионате Европы – это основная задача, конечно, для нашей команды. У нас там сейчас практически основной состав. Только Логинов будет бежать спринт и пасьют, а остальные выступающие отбираются на чемпионат мира как бы. Почему — как бы? Мы последний раз смотрим, на что они способны. Будем корректировки делать ещё в процессе чемпионата Европы. Даже после Кубка IBU в Отепя», – сказал Драчёв в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 6 по 17 марта.