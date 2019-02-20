Эберг стала чемпионкой Европы в индивидуальной гонке, Сливко — 6-я

В Раубичах (Беларусь) продолжается чемпионат Европы по биатлону.

Олимпийская чемпионка 2018 года в индивидуальной гонке шведская биатлонистка Ханна Эберг стала чемпионкой континента в этом виде программы. Второе место заняла украинка Юлия Журавок. Тройку замкнула хозяйка соревнований Ирина Кривко.

Лучшей среди россиянок стала Виктория Сливко, допустившая 3 промаха и занявшая шестое место (+2.04,9).

Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь

Женщины, индивидуальная гонка, 15 км

1. Ханна Эберг (Швеция) — 48.13,1 (0+1+1+1).

2. Юлия Журавок (Украина) — +32,3 (0+1+0+0).

3. Ирина Кривко (Беларусь) — +41,5 (0+0+1+1).

4. Надин Хорхлер (Германия) — +1.15,0 (0+1+1+1).

5. Янина Хеттих (Германия) – +1.50,6 (0+2+0+1).

6. Виктория Сливко (Россия) — +2.04,9 (0+1+1+1).

7. Хлоя Шевалье (Франция) – +2.17,1 (1+1+0+2).

8. Софи Шавью (Франция) – +2.38,5 (0+0+1+1).

9. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) – +3.06,9 (1+0+1+1).

10. Анна Вайдель (Германия) – +3.10,1 (1+1+1+1)...

14. Светлана Миронова (Россия) — +3.33,2 (0+1+3+2)...

21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +4.14,5 (0+3+0+2)...

26. Наталья Гербулова (Россия) — +4.16,4 (1+3+0+1)...

33. Евгения Павлова (Россия) — +5.21,2 (1+3+1+1)...

54. Ирина Старых (Россия) — +7.21,5 (3+2+2+2).