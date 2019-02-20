Костнер может пропустить чемпионат мира из-за травмы

Чемпионка мира 2012 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, пятикратная чемпионка Европы итальянская фигуристка Каролина Костнер не сможет принять участия на чемпионате мира, который пройдёт в Сайтаме (Япония) с 18 по 24 марта, сообщает L'Equipe.

Итальянка, которая не смогла принять участия ни в одном старте сезона, откажется от участия в главном соревновании сезона из-за перелома стопы. Напомним, спортсменка получила травму в декабре прошлого года. Сообщается, что 32-летняя спортсменка не сможет восстановиться к началу чемпионата мира.

Однако титулованная итальянская фигуристка надеется восстановиться к командному чемпионату мира, который пройдёт с 11 по 14 апреля в Фукуоке (Япония).