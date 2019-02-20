«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» и гарантировал себе первое место в ЧР перед плей-офф

«Ростов-Дон» на своей площадке обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 28:22 и досрочно гарантировал себе первое место в турнирной таблице по итогам предварительного этапа чемпионата России по гандболу. Самой результативной у хозяек площадки стала Марина Судакова, забившая 8 мячей. 6 раз отличилась Анна Сень. У «Лады» 9 мячей на счету Дарьи Дмитриевой.

В другой встрече игрового дня «Кубань» на выезде обыграла «Звезду» со счётом 33:31. У победительниц по 7 раз отличились Диана Голуб и Антонина Скоробогатченко.

«Ростов-Дон», одержав 19 побед в 19 матчах, уверенно возглавляет турнирную таблицу. «Лада» с 17 победами – вторая. «Кубань» (13 побед) – третья.

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«Ростов-Дон» — «Лада» (Тольятти) – 28:22 (15:12).

«Звезда» (Звенигород) – «Кубань» (Краснодар) – 31:33 (15:20).