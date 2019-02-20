Павлова: шесть промахов – это позор. Но смысл выцеливать, если тебя сдувает?

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свой результат в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь).

«Я месяц не делала никакой подводящей работы, просто вкатывалась. Даже контрольный старт не бежала. Эта гонка была как тестовая: что может организм, смогу ли добавить, смогу ли протерпеть? Как видно, после месяца гуляния всё не так плохо. Это не масс-старт Рупольдинга, где я хотела сойти. Мне надо было продержаться, понять, начала в своём темпе. Месяц просто гуляла. 6 промахов – это позор вообще. Я стояла, но смысл выцеливать, если тебя просто сдувает? В щит бы попасть… Стоит бежать гонки здесь, буду разгоняться через эти старты, чтобы поехать на чемпионат мира, если всё будет хорошо», – заявила Павлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Павлова заняла 33-е место, уступив чемпионке Европы шведке Ханне Эберг 5 минут 21 секунду.