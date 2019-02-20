Миронова: сегодня была не лучшая работа лыж — трасса была тяжёлой

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь), а также рассказала о непростых погодных условиях.

«Чтобы стрелять на ноль, нужна была удача. Сегодня была лотерея, ветер порывистый, меняется, то стихает, то становится сильнее. Кому повезло… Я в любом случае билась до конца независимо от промахов. Чувствовала себя хорошо, но думаю, могу ещё добавлять. Сегодня была не лучшая работа лыж. Трасса тяжёлая, всё тает, каша», – заявила Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Миронова показала 14-й результат, промахнувшись шесть раз и уступив чемпионке Европы шведке Ханне Эберг 3 минуты 33,2 секунды. Лучшей среди россиянок стала Виктория Сливко, допустившая 3 промаха и занявшая шестое место (+2.04,9).