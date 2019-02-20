Прыгунья с шестом Сидорова победила на этапе зимнего тура IAAF в Германии

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на шестом этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Дюссельдорфе (Германия).

Сидорова, выступавшая в нейтральном статусе, со второй попытки преодолела планку на высоте 4,77 метра. Серебряным призёром стала гречанка Николета Кириакопулу с прыжком на 4,67 м. Бронза досталась её соотечественнице Катерине Стефаниди, которая показала результат 4,62 м.

Напомним, Сидорова владеет лучшим результатом сезона в мире. 9 февраля россиянка преодолела планку на высоте 4,91 м на этапе зимнего тура в Мадриде (Испания).

Отметим, что Сидорова стала победительницей общего зачёта зимней серии IAAF.

Лёгкая атлетика. Этап зимнего тура IAAF. Дюссельдорф, Германия

Прыжки с шестом. Женщины

1. Анжелика Сидорова (Россия) — 4,77 м.

2. Николета Кириакопулу (Греция) — 4,67.

3. Катерина Стефаниди (Греция) — 4,62.