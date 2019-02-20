Победа Эберг и промахи россиянок — в видеообзоре индивидуальной гонки на ЧЕ

Представляем видеообзор женской индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь).

Впервые чемпионкой Старого Света стала олимпийская чемпионка 2018 года в той же дисциплине, шведская биатлонистка Ханна Эберг. Второе место заняла украинка Юлия Журавок. Тройку замкнула хозяйка соревнований Ирина Кривко.

Лучшая среди россиянок Виктория Сливко, как и победительница, допустила 3 промаха и заняла шестое место, отстав от Эберг более чем на 2 минуты.

Остальных россиянок подвела стрельба. Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова и Наталья Гербулова допустили по 5 промахов, то есть прибавили к своему времени по 5 минут. Светлана Миронова промахнулась 6 раз, а Ирина Старых – девять.

Больше видео о биатлоне на сайте Kalashnikov.Media.