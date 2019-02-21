Хальфварссон записал видеоклип, в котором сжигает фигуры норвежских лыжников

Многократный медалист чемпионатов мира по лыжным гонкам швед Калле Хальфварссон записал видеоклип, в котором он и его партнёр по синглу — лыжник-ведущий, серебряный призёр Паралимпийских игр 2018 года Робин Брюнтессон — похищают картонные фигуры норвежских спортсменов Йоханнеса Хёсфлота Клебо, Петтера Нортуга и Мартина Йонсруда Сундбю, сообщает норвежский таблоид Dagbladet.

Хальфварссон и Брюнтессон зачитали рэп «Who the Fuck Is Norway?», в котором оскорбляют норвежских лыжников. При этом шведы распиливали фигуры титулованных спортсменов, сжигали их, бросали в них яйца.

Видео сингла доступно на канале NRK Sport в YouTube.

В среду, 20 февраля, Хальфварссон принёс извинения за инцидент.

«Я прошу прощения у тех, кого обидел. Я сожалею о том, что принял участие в этом», — заявил Хальфварссон.