Победа снайпера Анева, лишние промахи Т. Бё и Елисеева — в обзоре 1-й гонки ЧЕ

Представляем видеообзор мужской индивидуальной гонки на 20 км на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь).

Победу благодаря практически безупречной стрельбе одержал болгарин Красимир Анев. Три промаха, превратившиеся в три штрафные минуты, оставили на втором месте норвежца Тарьея Бё. Третье место с двумя минутами штрафа занял ещё один норвежец — Эндре Стрёмсхейм.

Из россиян занести себе в актив эту гонку может только Матвей Елисеев, из-за четырёх промахов добавивший к своему времени 4 минуты, но отставший от призёров всего на 1.18,4. Это пятый результат.

Также по 4 промаха (по одному на каждом огневом рубеже) допустили Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Семён Сучилов. Все трое вошли в топ-20, но отстали даже от Елисеева более чем на минуту. Антон Бабиков прибавил к своему результату шесть минут, а Никита Поршнев — восемь.

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