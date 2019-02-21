Норвежский «летающий» лыжник чудом избежал травм, улетев за ограждение

Норвежский «летающий» лыжник Томас Осен Маркенг, для которого чемпионат мира в Зеефельде (Австрия) должен стать дебютным, попал в неприятный инцидент, сообщает NRK.

Во время тренировки норвежец не смог притормозить на горе приземления и перелетел через отбойник. Затем дебютант чемпионатов мира врезался в ограждение. К счастью, спортсмен избежал серьёзных травм и примет участие в соревнованиях.

Видео инцидента доступно в «инстаграме» NRK Sport.

«Это незабываемый дебют на чемпионатах мира! После падения сразу прибыли медицинские работники, и Томас сказал им, что не нужно беспокоиться. Поэтому теперь мы проверяем снаряжение, прежде чем он снова будет прыгать. С парнем всё хорошо, и это самое главное», — сказал менеджер по связям со сборной Норвегии Стейнар Бьеркманн.

Напомним, что 22 февраля состоится квалификация соревнований по прыжкам с трамплина среди мужчин. Спортсмены выступят на знаменитом большом трамплине «Бергизель», где ежегодно проводится этап Турне четырёх трамплинов.