Павлова и Малышко выступят в сингл-миксте на ЧЕ по биатлону в Беларуси

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на одиночную смешанную эстафету, которая пройдёт сегодня, 21 февраля, в рамках чемпионата Европы в Раубичах (Беларусь).

Российскую сборную представят Евгения Павлова и Дмитрий Малышко. Спортсмены выйдут на старт под пятым номером. Гонка начнётся в 16:00 по московскому времени.

Действующими чемпионами Европы являются норвежцы Текла Брюн-Ли и Ветле Шоста Кристиансен. Россияне выигрывали эту дисциплину дважды: в 2016 году победителями стали Виктория Сливко и Антон Бабиков, а через год Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев пришли к финишу первыми.

Напомним, в индивидуальной гонке Павлова заняла 33-е место, а Малышко расположился на 13-й строчке в итоговом протоколе.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье, 24 февраля.