«Спартак» обыграл астраханское «Динамо» в гандбольной Суперлиге

Гандболисты московского «Спартака» в домашнем матче чемпионата России нанесли поражение астраханскому «Динамо» со счётом 34:27. В составе хозяев по 7 раз отличились Дмитрий Ковалёв и Дмитрий Шелестюков. По 6 мячей в активе Михаила Виноградова и Евгения Цахариаса. Самыми результативными в составе гостей стали Александр Устин и Дмитрий Кантемиров, забившие по 5 мячей.

«Спартак» с 15 победами в 17 матчах уверенно возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. Астраханское «Динамо», потерпевшее восьмое поражение, занимает шестое место.

В следующем матче 22 февраля астраханское «Динамо» в гостях сыграет с командой «Университет-Нева», «Спартак» 27 февраля примет питерский клуб на своей площадке.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Астрахань) – 34:27 (18:15).