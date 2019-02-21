Сливко: мне страшно ехать на Кубок мира по биатлону

Российская биатлонистка Виктория Сливко оценила выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь), а также прокомментировала своё нежелание выступить Кубке мира. В индивидуальной гонке она заняла шестое место.

«Я не думаю о том, что я лучшая из россиянок. Все в команде борются и стараются. Моё шестое место ни о чём не говорит. Одна гонка не является показателем. Конечно, справиться со стрельбой было возможно, но нужно везение. Где-то ветер затихал, а где-то становился более сильным.

Я не говорила, что не хочу на Кубок мира, а сказала, что у меня нет желания и рвения. На Кубке IBU мне спокойней на данный момент, чувствую себя более уверенной. Я бегала в прошлом году на Кубке мира и понимаю, что там и как. Мне страшно туда ехать, поэтому нет рвения и желания. Я считаю, что чуть-чуть добавила в лыжном ходе. Но я ещё не бегала на Кубке мира", — цитирует Сливко сайт «Матч ТВ».

Победу в индивидуальной гонке одержала шведка Ханна Эберг.