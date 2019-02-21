Журавок: на последней стрельбе меня, если честно, колотило

Украинская биатлонистка Юлия Журавок прокомментировала завоевание серебряной медали в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах.

«Несмотря на ветер, мне стрелять было не так тяжело, как бежать. Когда меня на первом круге догнала Валя Семеренко, я думала: «Ну ладно, пускай бежит уже впереди, а я как-то сама уже буду». Но нет, я взяла себя в руки, решила потерпеть и просто держалась за ней. А на рубеже я просто грамотно работала, была сосредоточена и очень внимательна к ветру. Приехала на первую стрельбу – сделала поправку, приехала на вторую – ещё раз сделала поправку, и всё. Просто нужно было работать спокойно и так, как я умею.

Мне говорили перед последней стрельбой, что я иду вторая, и когда уже пришла на вторую стойку, то волнение, конечно, присутствовало. Изнутри меня, если честно, колотило, но мой разум просто взывал меня быть максимально хладнокровной и спокойной. И вроде у меня это вышло, ведь я закрыла все пять мишеней", — цитирует Журавок Biathlon.com.ua.

Победу в гонке одержала шведка Ханна Эберг.