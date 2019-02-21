Т. Бё: если честно, эта медаль ЧЕ имеет не такое большое значение для меня

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах, где он занял второе место.

«Начало гонки было очень хорошим. Мой лыжный ход был великолепным. На первом рубеже мне немного повезло с ветром. Если посмотреть на эту гонку и всё суммировать, то я упустил много возможностей. Это хорошая тренировка перед чемпионатом мира в Эстерсунде. Там тоже непростая ветровая ситуация.

Если честно, эта медаль имеет не такое большое значение. Но тот факт, что я в хорошей форме, значит очень много. Потому что понимаю, что делаю всё правильно. Сейчас я чувствую, что мой лыжный ход был лучшим в этом сезоне. Это имеет большее значение, чем сама медаль.

Когда решил выступить на чемпионате Европы? На этапе в Антхольце. Я понял, что для меня важнее быть сильным на чемпионате мира, чем зарабатывать кубковые очки. Я поехал домой. Там было много тренировок. Приходил в форму.

Видел, что у Йоханнеса в Северной Америке были некоторые проблемы со стрельбой, но лыжный ход — превосходен. Думаю, он смотрит мои гонки, если не спит. Теперь у него есть время, чтобы сфокусироваться на чемпионате мира", — цитирует Бё-старшего сайт «Матч ТВ».

Победу в индивидуальной гонке одержал болгарин Красимир Анев.