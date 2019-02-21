Поршнев: меня так хорошо подвели к чемпионату Европы, а я выступил плохо. Обидно

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах. Он занял 58-е место, совершив 8 промахов.

«Так получилось – промахнулся пять раз на последней „стойке“. Это индивидуальная гонка… Не справился. Обидно: наша команда так хорошо подвела меня к чемпионату Европы. А я выступил плохо.

О высоком месте я не думал. Где-то помешал порывистый ветер, да я и сам перегорел. Перенапрягся, хотел как можно лучше закончить гонку. У меня каждый турнир – главный, выполняющий свою задачу. Но чемпионат Старого Света является самым ответственным, потому что я подбираюсь к основной команде", — цитирует Поршнева «Тюменская арена».

Победителем гонки стал болгарин Красимир Анев.