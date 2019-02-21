К. Шевалье: я не попала в состав на ЧМ, поэтому ЧЕ — главный старт для меня

Французская биатлонистка Клоэ Шевалье прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах. Она заняла седьмое место, совершив четыре промаха.
«Непростая ветровая ситуация немного выбила меня из колеи, я стреляла чуть нервно и медленно. Ветер мешал не только на стрельбище, но и на трассе, когда он дул на подъёмах точно в лицо. Но это спорт – всё в порядке.
Я не попала в состав сборной Франции на чемпионат мира в Эстерсунде, поэтому минский турнир для меня главный в сезоне. Очень хочу выиграть здесь медаль! Я выступала в столице Беларуси на юношеском чемпионате мира. Мне нравится, что в Минске на трибунах много зрителей. Спасибо им большое за поддержку!" — цитирует Шевалье «Тюменская арена».
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