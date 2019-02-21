IAAF предоставила нейтральный статус ещё 21 российскому легкоатлету

Международная ассоциация легкоатлетических федераций предоставила нейтральный статус ещё 21 российскому легкоатлету, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях.



В число допущенных легкоатлетов вошли: Никита Андриянов (барьерный бег), Кирилл Чернухин (спринт), Яна Глотова (400 м), Аделина Халикова (прыжки в высоту), Валерия Храмова (Андреева) (400 м), Евгений Кунц (1500 м), Дмитрий Лопин (спринт), Артём Макаренко (многоборье), Игорь Образцов (спринт), Мария Павлова (многоборье), Сергей Полянский (прыжки в длину), Елена Соколова (прыжки в длину), Ирина Такунцева (400 м) и Ирина Гуменюк (тройной прыжок), Алёна Белякова, Полина Соколова, Алексей Худяков (все — метание диска), Анастасия Бородулина, Евгений Коротовский, Наталья Поспелова, Алексей Сокирский (все — метание молота),



Ранее подобное разрешение от IAAF было выдано ещё 42 российским спортсменам.

На совете IAAF в марте ВФЛА не будет восстановлена в правах