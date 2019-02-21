Гербулова: первый раз бежала по такой разбитой, мокрой трассе

Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь). Она заняла 22-е место, совершив 5 промахов.

«Я не опускаю рук, впереди ещё две гонки, так что есть шанс показать себя и продолжать бороться. Я отдала все силы, но это было что-то невероятное. Первый раз бежала по такой разбитой, мокрой трассе. Она очень тяжёлая», — сказал Гербулова в эфире «Матч ТВ».

Победительницей гонки стала олимпийская чемпионка шведка Ханна Эберг. Серебро завоевала украинка Юлия Журавок. Тройку призёров замкнула Ирина Кривко из Беларуси.

Сегодня, 21 февраля, в Раубичах пройдут супермикст и смешанная эстафета. Гербулова в этих гонках участия не примет.