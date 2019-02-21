Украинская биатлонистка Журавок: я бы с радостью выступала в России

Украинская биатлонистка Юлия Журавок, завоевавшая серебро в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах, призналась, что хотела бы выступить на Универсиаде в Красноярске. Ранее стало известно, что сборная Украины Универсиаду пропустит.

«Если честно, я ещё до конца не знаю, поедем или нет. Если нет… Я вообще всё это не понимаю. Я бы с радостью ездила и выступала и в России, и в остальных местах. Тем более мы, спортсмены, дружим с россиянами. Я особенно дружу с Викторией Сливко. Мы дружим и общаемся, проблем нет никаких.

Для команды моё серебро — это уже победа. В этом сезоне у нас с результатами не особо получается, и команда это тяжело переносит. Медаль чемпионата Европы — это большое достижение не только для команды, но и для Украины в общем. Пока точно не знаю, поеду ли на чемпионат мира. Всё на тренерское усмотрение», — цитирует Журавок «РИА Новости».

Победу в индивидуальной гонке одержала шведка Ханна Эберг.