Биатлонист Иванов — об инциденте с Филимоновым: он должен был упасть

Биатлонист Дмитрий Иванов рассказал об инциденте с Вадимом Филимоновым в суперпреследовании на чемпионате России в Тюмени. Филимонов одержал победу, Иванов стал вторым.

«Мы оторвались от соперников и решили разбираться на финишной прямой. Выехали на равнину, я начал первым толкаться и вставил палку Филимонову между лыж. Он должен был упасть. Но устоял, да ещё и сломал мне палку. На самом деле, конечно, я не рассчитывал, что Вадим упадёт. Просто так случилось.

Я после квалификации вообще думал не бежать финал. Было очень тяжело. Но потом силы появились. Доволен итоговым вторым местом», — приводит слова Иванова «Тюменская арена».

Тройку призёров в суперпреследовании на чемпионате России замкнул Пётр Пащенко.