Лыжница Соболева не прошла квалификацию в спринте на чемпионате мира в Австрии

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) состоялась квалификация спринта у лыжниц. Лучший результат продемонстрировала представительница Швеции Майя Далквист — 2.29,44. В четвертьфинал пробились спортсменки, попавшие в топ-30. Среди них три россиянки — Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Наталья Матвеева.
Елена Соболева пройти квалификацию не смогла.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
1. Майя Далквист (Швеция) – 2.29,44.
2. Надин Фандрих (Швейцария) – +1,04.
3. Ханна Фальк (Швеция) – +1,31.
9. Наталья Непряева (Россия) – +3,20...
18. Юлия Белорукова (Россия) – +4,98...
23. Наталья Матвеева (Россия) – +6,54...
34. Елена Соболева (Россия) – +8,87.
Трое российских лыжников покидают чемпионат мира в Зеефельде