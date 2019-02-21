Лыжница Соболева: боль в спине не даёт выступать так, как я могу

Российская лыжница Елена Соболева прокомментировала непопадание в четвертьфинал чемпионата мира в спринте свободным стилем. В квалификации соревнований в Зеефельде она заняла 34-е место.

«Не подошла к старту в той форме, в какой планировала. На „Тур де Ски“ я упала в одной из гонок и заканчивала многодневку с больной спиной, которая до сих пор не прошла и беспокоит. Она не даёт выступать так, как я могу. Не хочу всё сваливать на травму спины, но есть факторы, которые мешают показывать максимальный результат.

Спринт для меня был очень важен, потому что существовал отбор на чемпионат мира, и я каким-то чудом его прошла, выступила лучше других девочек. Сомнений не было, бежать или нет, потому что нельзя упускать возможность выступить на чемпионате мира.



Мне уже 27 лет, а у более молодых девочек ещё всё впереди, у них будут и чемпионаты мира, и Олимпиады, и победы, и всё на свете», — цитирует Соболеву ТАСС.

Квалификацию прошли Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Наталья Матвеева.