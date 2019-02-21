Устюгов, Ретивых, Мальцев и Большунов прошли квалификацию в спринте на ЧМ

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) состоялась квалификация спринта у лыжников. Все четыре представителя России прошли в четвертьфинал. Это Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Артём Мальцев и Александр Большунов.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация

1. Виктор Торн (Швеция) — 2.55,57.

2. Сергей Устюгов (Россия) — +0,01.

3. Финн Хоген Крог (Норвегия) — +0,54...

14. Глеб Ретивых (Россия) — +3,61...

19. Артём Мальцев (Россия) — +4,82...

29. Александр Большунов (Россия) — +7,29.

Ранее состоялась квалификация спринта у женщин. В четвертьфинал вышли Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Наталья Матвеева.

Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 21 февраля.