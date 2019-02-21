Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта 2019 года в Австрии

В Зеефельде (Австрия) стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Зеефельд, Австрия. Расписание соревнований

21 февраля

Лыжные гонки. Спринт свободными стилем (мужчины, женщины).

Квалификация – с 14:00. Финалы – с 16:30.

22 февраля

12:30. Лыжное двоеборье. HS130/10 км.

23 февраля

13:00. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон.

14:30. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон.

16.30. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. HS130.

24 февраля

Лыжные гонки. Командный спринт классическим стилем (мужчины, женщины). Полуфиналы – с 11:15, финалы – с 13:30.

12:30. Лыжное двоеборье. Командный спринт

16.30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. HS130.

26 февраля

17:00. Лыжные гонки. Женщины. 10 км (классический стиль).

18:00. Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины. Командные соревнования. HS109.

27 февраля

16:00. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км (классический стиль).

18:15. Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины. HS109.

28 февраля

15:00. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета.

13:00. Лыжное двоеборье. HS109/10 км.

1 марта

15:15. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета.

18:00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. HS109.

2 марта

14:15. Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт. 30 км (свободный стиль).

13:00. Лыжное двоеборье. Эстафета.

18.00. Прыжки с трамплина. Смешанные командные соревнования. HS109.

3 марта

17:30. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км (свободный стиль).