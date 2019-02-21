Ученица Тутберидзе Хромых выиграла соревнования девушек в финале КР

Российская фигуристка Майя Хромых выиграла соревнования среди девушек в финале Кубка России в Великом Новгороде.
Ученица тренера Этери Тутберидзе стала первой и в короткой, и в произвольной программах. Итоговый результат Хромых — 201,06 балла.
Финал Кубка России. Великий Новгород
Произвольная программа
1. Майя Хромых – 130,95
2. Дарья Усачёва – 128,19
3. Анна Фролова – 124,31
4. Анастасия Шаботова – 122,76
5. Мария Смирнова – 121,33
6. Николь Вайткус – 118,90
7. Виктория Сафонова – 117,22
8. Анастасия Костюк – 112,70
9. Ева Кобзарь – 111,60
10. Мария Павлова – 89,27
Девушки. Итоговое положение
1. Майя Хромых – 201,06
2. Дарья Усачёва – 189,83
3. Анна Фролова – 189,38
4. Мария Смирнова – 186,29
5. Николь Вайткус – 183,68
6. Виктория Сафонова – 181,30
7. Анастасия Костюк – 180,15
8. Анастасия Шаботова – 178,74
9. Ева Кобзарь – 166,95
10. Мария Павлова – 141,10.