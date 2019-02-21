Ученица Тутберидзе Хромых выиграла соревнования девушек в финале КР

Российская фигуристка Майя Хромых выиграла соревнования среди девушек в финале Кубка России в Великом Новгороде.

Ученица тренера Этери Тутберидзе стала первой и в короткой, и в произвольной программах. Итоговый результат Хромых — 201,06 балла.

Финал Кубка России. Великий Новгород

Произвольная программа



1. Майя Хромых – 130,95

2. Дарья Усачёва – 128,19

3. Анна Фролова – 124,31

4. Анастасия Шаботова – 122,76

5. Мария Смирнова – 121,33

6. Николь Вайткус – 118,90

7. Виктория Сафонова – 117,22

8. Анастасия Костюк – 112,70

9. Ева Кобзарь – 111,60

10. Мария Павлова – 89,27

Девушки. Итоговое положение



1. Майя Хромых – 201,06

2. Дарья Усачёва – 189,83

3. Анна Фролова – 189,38

4. Мария Смирнова – 186,29

5. Николь Вайткус – 183,68

6. Виктория Сафонова – 181,30

7. Анастасия Костюк – 180,15

8. Анастасия Шаботова – 178,74

9. Ева Кобзарь – 166,95

10. Мария Павлова – 141,10.