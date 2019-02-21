Устюгов толкнул и похлопал по щекам Клебо после финиша

Российский лыжник Сергей Устюгов толкнул и похлопал по щекам норвежца Йоханнеса Клебо сразу после финиша в полуфинале чемпионата мира в Австрии. Россиянин получил жёлтую карточку.

Клебо занял второе место и пробился в финал соревнований. Устюгов стал пятым и выбыл. Первое место в первом полуфинале занял итальянец Федерико Пеллегрино.

Комментатор Дмитрий Губерниев после финиша сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ», что тренеры сборной России по лыжным гонкам намерены подать протест по итогам первого полуфинала спринта.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Первый полуфинал

1. Федерико Пеллегрино (Италия)

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия)

3. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия)

5. Сергей Устюгов (Россия).