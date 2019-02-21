Норвежский лыжник Клебо стал чемпионом мира в спринте, Ретивых — третий

Трёхкратный победитель Олимпийских игр 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем соревнований в спринте на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Вторым стал чемпион мира 2017 года итальянец Федерико Пеллегрино. Россиянин Глеб Ретивых замкнул тройку призёров.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 3.21,17.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,23.

3. Глеб Ретивых (Россия) — +1,37.

4. Ришар Жуве (Франция) — +1,99.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +2,25.

6. Лука Шанава (Франция) — +21,50.

Добавим, для Клебо этот титул стал первым в карьере на чемпионатах мира. Два года назад норвежец выиграл бронзовую медаль.

Напомним, россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов выбыли на стадии полуфиналов, Артём Мальцев не смог преодолеть четвертьфинальный рануд.

Ранее чемпионкой мира стала соотечественница Клебо Майкен Касперсен Фалла.