Устюгов: то ли я полез, то ли Клебо меня подрезал. Чуть-чуть нервы сдали

Российский лыжник Сергей Устюгов дал комментарии после первого полуфинала спринта на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Устюгов стал пятым и не вышел в финал. Сразу после финиша россиянин толкнул норвежца Йоханнеса Клебо.

«Бежали, бежали и прибежали… Клебо выиграл, Пеллегрино второй. Или как там было? В последнее время спринты так не бегаются. Я это понял в Конге, тогда Пеллегрино сделал — мало ли — неумышленный толчок, когда я упал. Но в нашем полуфинале никто не хотел уходить первым на спуск. У меня не выдержали нервы, как обычно, ушёл первый. Знал, что меня накатят, надо было не пропускать с правой стороны. Но в ситуации с Пеллегрино я научился, понял, что можно делать так же, как все остальные. Но когда мы подъехали ближе к подъёму, то ли я полез, то ли Клебо меня подрезал. Но думаю, что это всё было умышленно, и чуть-чуть нервы сдали на финише. Если бы шёл кто-то другой, то, думаю, такого бы не было, не подрезали бы так.



Протест? Какой там протест? Дали жёлтую карточку. Подошёл сервисмен и сказал, что мне дали карточку. Может, за то, что я пытался протиснуться, а он меня зажимал до конца. Или, может, за то, что потолкались на финише. Скоро узнаю. Надо сходить в судейскую кабинку», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».