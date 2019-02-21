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Бородавко: было нарушение со стороны Клебо, за такое на Кубке мира снимают

Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Бородавко: было нарушение со стороны Клебо, за такое на Кубке мира снимают
Другие / Лыжный спорт

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты спринта на чемпионате мира в Австрии.

В полуфинале соревнований произошло столкновение между россиянином Сергеем Устюговым и норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Во-первых, хочу поздравить всю Россию с бронзовой медалью Ретивых. Гонка была крайне неоднозначной.

Естественно, основная надежда у нас была на Устюгова. То, что произошло в полуфинале, ни в какие ворота просто не лезет. Было стопроцентное нарушение со стороны Клебо, и оно осталось без внимания. Это не позволило Сергею поучаствовать в финале, где он однозначно поборолся бы за награды.

Устюгову наступили на носки лыж, Клебо находился параллельно с ним и перекрыл движение. Это стопроцентное нарушение, стопроцентный контакт. Это было за рамками правил, и за такое на Кубке мира снимают», — сказал Бородавко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Устюгов толкнул и похлопал по щекам Клебо после финиша
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