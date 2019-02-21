Бородавко: было нарушение со стороны Клебо, за такое на Кубке мира снимают

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты спринта на чемпионате мира в Австрии.

В полуфинале соревнований произошло столкновение между россиянином Сергеем Устюговым и норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Во-первых, хочу поздравить всю Россию с бронзовой медалью Ретивых. Гонка была крайне неоднозначной.



Естественно, основная надежда у нас была на Устюгова. То, что произошло в полуфинале, ни в какие ворота просто не лезет. Было стопроцентное нарушение со стороны Клебо, и оно осталось без внимания. Это не позволило Сергею поучаствовать в финале, где он однозначно поборолся бы за награды.



Устюгову наступили на носки лыж, Клебо находился параллельно с ним и перекрыл движение. Это стопроцентное нарушение, стопроцентный контакт. Это было за рамками правил, и за такое на Кубке мира снимают», — сказал Бородавко в эфире телеканала «Матч ТВ».