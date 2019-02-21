Победа Павловой и Малышко — в обзоре супермикста на ЧЕ по биатлону

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Дмитрий Малышко выиграли золото в супермиксте на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь).

Серебро завоевали шведы Анна Магнуссон и Йеспер Нелин. Бронзовыми призёрами стали французы Лу Жанмонно и Аристид Бег.

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Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь

Супермикст

1. Россия (Евгения Павлова, Дмитрий Малышко) — 36.30,0 (1+9).

2. Швеция (Анна Магнуссон, Йеспер Нелин) — +20,6 (0+6).

3. Франция (Лу Жанмонно, Аристид Бег) — +29,0 (0+6).

4. Норвегия (Рагнхильд Фемстейневик, Эндре Стрёмсхейм) — +49,6 (3+9).

5. Германия (Анна Вайдель, Маттиас Дорфер) — +57,5 (0+13).



Сегодня, 21 февраля, в Раубичах также состоится смешанная эстафета. Чемпионат Европы по биатлону завершится 24 февраля.